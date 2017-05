Parteneriat pentru modernizarea Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava VIDEO

Casa de Cultura a Sindicatelor Suceava ar putea fi modernizata. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca municipalitatea a primit in acest sens o propunere de parteneriat din partea ANCCSR(Asociatiei Nationale a Caselor de Cultura ale Sindicatelor din Romania)."In sfarsit avem un document din partea ANCCSR, in care ne propun o colaborare, un parteneriat. Sigur ca nu este unul perfect. L-am dat sa-l verifice, in primul rand, cei de la juridic. In acest parteneriat, ei sunt asociatul prim si noi asociatul secund. Sigur ca la obligatii avem foarte multe, la drepturi beneficiem gratuit de spatiu la evenimente, dar avem voie sa facem lucrari de reparatii, lucrari de investitii. Aici am eu un semn de intrebare, atata timp cat nu suntem proprietari, daca putem sa facem aceste lucrari de investitii.Fiind o cladire atat de importanta pentru orasul nostru si din punct de vedere arhitectural, urbanistic, functional, nu voi avea nici un fel de orgoliu de a gasi o solutie", a declarat edilul.

Lungu a spus ca prin acest parteneriat se propune ca profitul sa fie impartit in doua, 50 la suta sa revina primariei. "Noi nu suntem interesati de profit, de afacere. Vrem ca aceasta Casa de Cultura sa aiba destinatia pentru care a fost construita, si anume destinatie culturala ... Nu e normal ce se intampla astazi la Casa de Cultura. Eu ca primar ma rusinez cand merg acolo, in sala de spectacole mirosuri de mancare, se intra pe alta usa.Toata lumea are reprosuri la adresa primarului, a primariei. Toata lumea crede ca aceasta cladire este a noastra, cand de fapt nu e", a completat Lungu.