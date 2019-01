Partia de schi de pe Rarau a fost inaugurata, dupa 10 ani de eforturi FOTO

Lungimea partiei, cea mai moderna din zona Moldovei, este de 2,8 km, cu o diferenta de nivel de 455 de metri, cu o latime medie de 40 de metri si cu o inclinare de 16,2%.Partia de la Campulung Moldovenesc este una dintre cele mai importante investitii in infrastructura din zona.

Partia de schi de la Campulung Moldovenesc a fost inaugurata sambata in prezenta ministrului Turismului, Bogdan Trif, care a semnat cu aceasta ocazie omologarea celor aproape 3 kilometri de partie din masivul Rarau. Asta dupa 10 ani de taraganagi si demersuri ale autoritatilor locale si judetene. La deschiderea oficiala au participat primarul municipiului Campulung Moldovenesc, Mihaita Negura, prefectul Mirela Adomnicai, subprefectului Silvia Boliacu, presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. De asemenea la inaugurare au participat: parlamentarii Alexandru Baisanu, Ioan Stan, Alexandru Radulescu, Virginel Iordache, Emanuel Havrici, Ioan Balan, Bogdan Gheorghiu, Angelica Fador si Daniel Popescu.

"Am reusit sa finalizam una dintre cele mai importante investitii pentru turismul din Bucovina si chiar din Romania! Imi doresc ca turistii sa profite la maximum de acest proiect pentru ca orice facem noi, ca autoritati, este pentru oameni! Ministerul Turismului a finantat acest proiect, iar autoritatile locale au avut responsabilitatea de a-l implementa. In acelasi timp, rog autoritatile locale sa inteleaga faptul ca treaba lor nu e nici pe departe terminata. Turistii au nevoie ca toate aceste investitii sa functioneze fara sincope, sa fie intretinute si dezvoltate permanent. Am fost aici si in urma cu cateva luni pentru a ma asigura ca atunci cand va ninge se va putea schia pe partia de la Campulung Moldovenesc. I-am atras atentia primarului ca drumul de acces nu era asfaltat si i-am cerut sa rezolve aceasta problema. M-am bucurat sa observ ca m-a ascultat si am venit astazi pana aici pe un drum refacut si accesibil pentru oricine. Misiunea mea nu se va incheia astazi. Pe perioada mandatului meu, partia de schi de la Campulung Moldovenesc va fi sub observatia mea atenta si imi doresc ca acolo unde mai sunt mici retusuri de facut , acestea sa fie rezolvate imediat pentru ca nu sunt indulgent cand vine vorba despre siguranta turistilor", a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif.

Partia de la Campulung Moldovenesc este una dintre cele mai importante investitii in infrastructura din zona. Din totalul investitiei de 71.789.853,77 lei, ministerul a alocat 64.423.223,38 lei, adica peste 90% din totalul platilor necesare pentru acest prim tronson al Partiei. Partia beneficiaza de instalatie de zapada artificiala si tot ce inseamna instalatii adiacente, de la telegondola cu o capacitate de 1000 de persoane pe ora, la retea de tensiune, parcare, anexe, retea de alimentare cu apa, canalizare.