Participarea ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, la consultarea publica de la Suceava privind evaluarea problemelor din domeniul padurilor

La intalnire au participat peste 100 de invitati, din judetele Suceava, Neamt, Bacau, Buzau, Botosani, Iasi si Vrancea.

Ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, a participat, sambata, 24 februarie, la Suceava, la o sesiune de consultari publice cu reprezentanti ai autoritatilor publice si factori interesati din domeniul privat, cu responsabilitati in domeniul gestionarii fondului forestier, in vederea evaluarii problemelor din domeniu. La reuniune au participat reprezentanti ai proprietarilor de paduri, administratori ai padurilor, reprezentanti ai sectorului de exploatare a lemnului, ai industriei de prelucrare primara si ai industriei mobilei, din regiunile de Dezvoltare Nor-Est. Este a doua consultare publica - dupa intalnirea similara desfasurata saptamana trecuta la Bistrita cu invitati din regiunile de dezvoltare Nord-Vest si Centru- dintr-un proces de consultari publice initiat de Ministerul Apelor si Padurilor. Criza de resursa de masa lemnoasa, cu efect dublu in criza lemnului de foc si aprovizionarea cu resursa a industriei lemnului, cresterea nesustenabila a pretului resursei de masa lemnoasa, subfinantarea sectorului forestie, suprareglementarea activitatilor din domeniu, sunt principalele probleme semnalate de participantii la reuniune.In cadrul dezbaterilor, Ministrul Apelor si Padurilor a declarat: "Suntem aici sa identificam, impreuna, problemele cu care se confrunta acest sector strategic al Romaniei. Si nu sunt putine. De aceea, voi depune toate eforturile ca procesul consultativ, cu toti factorii responsabili, sa se desfasoare cat mai rapid cu putinta, eficient, pentru a veni cu solutii reale, fundamentate, care sa poata fi asumate si sa intruneasca un consens cat mai larg". La sesiunea de la Suceava a consultarilor regionale dintre reprezentantii Ministerului Apelor si Padurilor si ai sectorului silvic, au participat peste 100 de invitati, din judetele Suceava, Neamt, Bacau, Buzau, Botosani, Iasi si Vrancea.