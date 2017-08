Patru calarete din judetul Suceava, selectate in loturile nationale ale Romaniei de la Balcaniada de sarituri peste obstacole din Bulgaria Foto

Patru tinere din judetul Suceava au fost selectate de Federatia Ecvestra Romana sa faca parte din loturile nationale ale Romaniei la copii, juniori si amazoane la Balcaniada de sarituri peste obstacole din Bulgaria. Competitia sportiva se va desfasura saptamana viitoare. Anuntul a fost facut de vicepresedintele Federatiei Ecvestre Romane, nimeni altul decat deputatul ALDE de Suceava Alexandru Baisanu. Au fost selectate, in urma unei competitii internationale, sa participe la Balcaniada sucevencele: Octavia Ilisoi si Sofia Semenov in lotul national de copii, Miruna Tarata, in lotul national de juniori si Ioana Baisanu, la doar 17 ani, in lotul national de amazoane. La Balcaniada de sarituri peste obstacole din Bulgaria vor participa peste calareti din 11 tari.Antrenorul Ioanei Baisanu si a Mirunei Tarata, este suceveanul Nelu Morosan, antrenorul Octaviei Ilisoi este Viorel Bubau de la Targul Mures si al Sofiei Semenov este sibianul Ionel Bucur.