Patru focuri de arma pentru retinerea unor contrabandisti ucraineni, la Vicovu de Sus FOTO

Patru focuri de arma pentru retinerea unor contrabandisti ucraineani. Duminica, politistii de frontiera din cadrul S.P.F. Vicovu de Sus, au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 13.00, oamenii legii au observat pe directia localitatii Vicovu de Sus, patru persoane care se deplasau de la frontiera de stat spre interiorul tarii, transportand colete voluminoase. Politistii de frontiera au actionat pentru retinerea persoanelor in cauza, efectuand somatiile legale prin voce, moment in care acestea au abandonat coletele si au incercat sa fuga. Pentru retinerea barbatilor care nu s-au supus somatiilor prin voce, politistii de frontiera au folosit armamentul din dotare, fiind trase patru focuri de avertisment in plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.In urma actiunii, s-a reusit retinerea celor patru persoane, care au fost identificate ca fiind cetateni ucraineni, cu varste cuprinse intre 26 si 34 de ani. Imediat au fost informate si autoritatile de frontiera ale statului vecin, concomitent cu dispunerea unor masuri de cercetare a zonei, ocazie cu care au fost descoperite patru colete care contineau tigari de provenienta ucraineana.S-a luat masura conducerii celor patru cetateni ucraineni impreuna cu coletele la sediul politiei de frontiera unde, in urma inventarierii baxurilor, s-a constatat ca acestea contin 4.250 pachete tigari, marca Marble, de provenienta ucraineana. Marfa, in valoare de 49.725 lei, a fost ridicata in vederea confiscarii.Cei patru cetateni ucraineni sunt cercetati de catre politistii de frontiera sub aspectul savarsirii infractiunilor de trecere frauduloasa a frontierei de stat si contrabanda in forma agravanta.Lucrarea penala a fost prezentata Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in vederea solutionarii legale. In seara zilei de 15 octombrie, in baza acordului de readmisie incheiat intre comunitatea U.E. si Ucraina, cei patru cetateni ucraineni au fost predati de politistii de frontiera romani autoritatilor de frontiera ucrainene.