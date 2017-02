Patru indivizi care actionau prin metoda accidentul, trimisi in judecata

Patru indivizi care actionau prin metoda accidentul, tirmis in judecata. Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Falticeni au dispus trimiterea a inculpatilor Giorgian Nedelcu pentru infractiunea de inselaciune si Mihai Alin Melinte, Mihai Simion si Romeo-Constantin Chelaru pentru complicitate la infractiunea de inselaciune. In data de 12 august 2015, in baza unei intelegeri prealabile, in timp ce se afla in stare de detentie, Giorgian Nedelcu a contactat o persoana de sex feminin pe care, folosind metoda "accidentul", a indus-o in eroare sustinand in mod nereal ca nora sa a suferit leziuni traumatice in urma unui accident rutier si operatia chirurgicala costa 3500 euro, determinand-o sa-i remita suma de 1000 euro, banii ajungand la inculpat cu ajutorul complicilor Mihai-Alin Melinte, Mihai Simion si Romeo-Constantin Chelaru.