Patru medalii pentru USV, la cea mai mare expozitie de inventica din Europa

Universitatea Stefan cel Mare Suceava a obtinut nu mai putin de trei medalii de argint si o medalie de bronz la cea de-a 70-a editie a International Trade Fair Ideas Inventions and New Products iENA 2018. Expozitia de invetica la care au participat 26 de tari ale lumii, cu peste 800 de inventii si inovatii, s-a desfasurat intre 1 si 4 noiembrie a.c., la Nuremberg, Germania. Romania a fost reprezentata de Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, care a avut acolo un stand, unde au fost expuse 8 inventii. Medaliile de argint au fost castigate pentru inventiile: 'Micropompa electromecanica', 'Motor solar' si 'Sistem de orientare', iar medalia de bronz a fost obtinuta pentru inventia 'Actuator liniar cu bimetal'.'iENA este cea mai veche si cea mare expozitie de inventica din Europa, la care peste 50 % din lucrari au fost prezentate de tari asiatice. Exista in acest moment o dorinta deosebita de afirmare a tinerilor cercetatori din tari ca Indonezia, Iran, China, si Coreea, iar activitatea creativa in domeniul tehnic si tehnologic a ajuns sa concureze serios activitatea de cercetare din centre universitare de traditie din Europa', declara prodecanul Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor din cadrul USV, Laurentiu Dan Milici.