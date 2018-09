Patru persoane ranite dupa coliziunea dintre cinci autovehicule, la Cumparatura VIDEO

Patru persoane au fost ranite dupa coliziunea dintre cinci autovehicule. Accidentul a avut loc vineri seara pe raza localitatii Cumparatura. Potrivit martorilor vina ar apartine unui sofer din Neamt, care nu a pastrat distanta regulamentara in mers si a intrat in autoturismul din fata sa, oprit in coloana. In urma impactului s-a produs o coliziune in lant, fiind avariate inca trei autovehicule, oprite in coloana. In urma impactului patru persoane au fost ranite. La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD(B2 si TIM) dar si doua echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Victimele au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava. Potrivit martorilor, autovehiculele erau oprite in coloana pentru a acorda prioritate unui copil care traversa strada pe trecerea de pietoni. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.