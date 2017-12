Patru persoane ranite si trei autoturisme avariate din cauza unui sofer care nu a pastrat distanta regulamentara in mers, la iesire din municipiul Suceava VIDEO

Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Patru persoane ranite si trei autoturisme avariate din cauza unui sofer care nu a pastrat distanta regulamentara in mers. Miercuri, in jurul orei 20.20, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2, la iesirea in municipiul Suceava spre Radauti, un localnic de 39 de ani, nu a pastrat o distanta corespunzatoare in mers fata de autoturismul din fata sa, condus de un barbat de 31 de ani, tot din municipiul Suceava, intrand in coliziune fata spate cu acesta. In urma impactului, autoturismul condus de barbatul de 31 de ani a fost proiectat pe contrasens, fiind acrosat de autoturismul taxi condus de un tanar de 26 de ani, din comuna Dragoiesti, care ulterior, a parasit partea carosabila si s-a oprit intr-un sant. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorilor auto de 31 si 26 de ani, a unei femei de 52 de ani din orasul Siret si a unui barbat din Ucraina, ambii pasageri in autoturismul taxi. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.