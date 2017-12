Patru persoane urmarite, retinute de politistii suceveni. Printre ele, un individ care a detonat bancomate si o femeie acuzata de jaf armat, in Germania

Cele patru persoane au fost incarcerate in penitenciar sau in arestul IPJ Suceava.

Patru persoane urmarite la nivel national si international, retinute de politisti. Printre ele, un individ care a detonat bancomate si o femeie acuzata de jaf armat, in Germania. Astfel, la Fratautii Vechi, a fost identificat in zona imobilului de domiciliu urmaritul international Luchian Radu, in varsta de 42 ani. Pe numele acestuia autoritatile germane au emis o semnalare Schengen in baza unui mandat european de arestare pentru comiterea unor infractiuni de furt din bancomate si de autoturisme. Luchian Radu a fost prezentat la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Suceava care a dispus retinerea pe o perioada de 24 ore, urmand a fi prezentat in fata Curtii de Apel Suceava. Barbatul de 40 de ani, impreuna cu un alt roman, Vasile Buzic, de 36 de ani, in perioada aprilie-septembrie 2014, au comis cel putin patru furturi din bancomate, in Germania, printr-o metoda ingenioasa. Indivizii au reusit sa fure sume fabuloase dupa ce au aruncat in aer mai multe bancomate. Sucevenii sunt acuzati ca in cele patru atacuri au furat peste 500.000 de euro. Ei au folosit ulterior banii in tara, unde si-au cumparat autoturisme scumpe si au infiintat mai multe firme. La o firma de-a lui Luchian, in urma unor perchezitii ulterioare, procurori din Belgia au gasit utilaje furate din aceasta tara in valoare de zeci de mii de euro. O falticeneanca a fost saltata de politisti si dusa in arest pentru ca ar fi savarsit jafuri armate in Germania. Este vorba despre Juduc Cristina, de 37 de ani, pe numele careia exista un mandat european de arestare. Sectia 3 Politie Rurala Marginea a primit pentru punerea in aplicare, mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Radauti, fata de Mihai Farcas, de 22 de ani din comuna Horodnic de Sus, condamnat la 1 an si 2 luni inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere".In urma masurilor intreprinse, tanarul a fost identificat de politisti, fiind retinut si incarcerat in Penitenciarul Botosani. In urma masurilor operative intreprinse, o patrula din cadrul Politiei municipiului Suceava l-a identificat in incinta unui bar din municipiul Suceava, pe Iuliu Cezar Chetroiu de 30 ani din judetul Vrancea, urmarit general, avand mandat de executare pedepsei inchisorii din 28 noiembrie prin care a fost condamnat la 2 ani, 5 luni si 6 zile inchisoare, pentru comiterea infractiunii de "tulburarea ordinii publice" si a unor fapte de furt comise anterior.Barbatul a fost retinut si incarcerat in Penitenciarul Botosani.