Patru raniti, din care doi politisti, dupa ce o masina si o autospeciala de politie s-au ciocnit, la Marginea FOTO

Doi politisti au fost raniti sambata la orele amiezii, la Marginea, dupa ce masina in care erau a intrat intr-un alt vehicul. Cei doi agenti, o femeie si un barbat, mergeau la o solicitare venita prin numarul de urgenta 112. Autospeciala de politie avea in functiune semnalele acustice si girofarul. De pe un drum lateral insa a iesit o masina condusa de o soferita care nu a acordat prioritate autospecialei. Vehiculul in care se afla o femeie cu un copil a fost lovit in plin de masina de politie si a plonjat in sant. In urma impactului toate cele patru persoane implicate au fost ranite, insa nici una nu este in stare grava. Soferita a facut si un atac de panica dupa accident. Trei persoane, din care si un agent de politie, au fost transportate la spital. La fata locului au intervenit cadre de la SMURD dar si politisti care au facut cercetari. Autospeciala de politie a fost avariata serios. Vom reveni cu informatii!