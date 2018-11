Patru raniti dupa ce o caruta a fost lovita in plin de o masina, la Vadu Moldovei GALERIE FOTO

Patru persoane au fost ranite, samabata seara, la Vadu Moldovei, dupa ce o caruta a fost lovita in plin de un autoturism. In urma impactului, trei persoane din caruta si una din autoturism au suferit leziuni si au primit ingrijiri medicale de la echipaje SMURD sosite la fata locului. Doar o singura persoana a avut nevoie sa fie transportata la spital, celelalte nefiind in stare grava. Politistii sunt la fata locului si fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul. Vom reveni cu informatii!