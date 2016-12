Paula Seling, in concert la Noaptea cea mai Lunga, la Muzeul de Istorie Suceava

Interpreta Paula Seling va susține un concert la Muzeul de Istorie Suceava, in cadrul manifestarii "Noaptea cea mai lunga".

Muzeul Bucovinei invita publicul, ca in fiecare an, pentru a sarbatori solstitiul de iarna la "Noaptea cea mai lunga", pe 22 decembrie 2016. Manifestarea ca avea urmatorul program:

Ora 17,30 – Crucea de lumina, moment dedicat eroilor Revolutiei romane (aprinderea lumanarilor din Piața Drapelului)

Ora 17,45 – Medalion prof. univ.dr. Mihai Iacobescu, prezinta prof.univ.dr. Ștefan Purici, la Muzeul de Istorie

Ora 19,00 – Concert de Craciun cu Paula Seling, in sala Media, Muzeul de Istorie. Intrarea este libera. Vizitarea gratuita a Muzeului de Istorie va fi intre orele 18,00 – 24,00.