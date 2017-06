Pe 24 iunie debuteaza prima editie a Programului Stefanian

Consiliul Judetean Suceava si Muzeul Bucovinei organizeaza prima editie a Programului Stefanian. Acest proiect cultural are ca principale directii: punerea in valoare a patrimoniului cultural istoric construit in perioada domniei voievodului Stefan cel Mare, dezvoltarea durabila a turismului si cresterea interesului pentru restaurarea si protejarea monumentelor istorice. In consecinta, din acest proiect fac parte judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Bistrita-Nasaud si Alba, precum si localitatile cu monumente stefaniene din Republica Moldova si Ucraina.Programul debuteaza pe 24 iunie , ora 17, cu o slujba de pomenire a domnilor Moldovei, la Cetatea de Scaun a Sucevei. Pe 25 iunie, la ora 9, se va tine lujba religioasa in Muzeul Satului Bucovinean. La ora 1010 in Cetatea de Scaun a Sucevei, sunt asteptati cei mici pentru a viziona teatru pentru copii: Legenda Cetatii Neamtului. De la ora 15, in acdeasi locatie, va avea loc un recital de pian al lui Johannes Onesciuc, profesor la Colegiul National de Arta Ciprian Porumbescu. Incepand cu ora 17 se va derula primirea mesajelor ctitoriilor stefaniene, la Cetatea de Scaun a Sucevei, la ora 17,30- lansarea Vinului Domnesc al Cetatii iar la ora 18.40, piesa de teatru Apus de Soare, de Barbu Stefanescu Delavrancea. Pe 26 iunie, ora 18 va avea lo o proiectie film: Fratii Jderi,la Muzeul de Istorie iar pe 27 iunie - ora 14.30, Vernisajul expozitiei Masuri si proportii la Patrauti, aspecte geometrice ale stiintei si artei constructiei in Moldova Sfantului Stefan cel Mare, Muzeul de Istorie. In aceeasi zi, la ora 18, organizatorii au pregatit proiectie film: Stefan cel Mare, la Muzeul de Istorie.In ziua de 25 iunie 2017, intre orele 15 -21, in cadrul Programului Stefanian intrarea la evenimentele culturale de la Cetatea de Scaun a Sucevei este gratuita. Expozitia permanenta va fi inchisa din motive tehnice.