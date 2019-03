Pe Jean Bart, ca in Bronx, ziua si bataia

Un individ a fost batut la betie dupa care a facut scandal la Urgente, agresand verbal personalul care il ingrijea.

Un nou incident violent pe strada Jean Bart din cartierul sucevean Burdujeni. De altfel localnicii sunt terorizati de gasti de cartier care ataca in plina strada calatorii ce coboara din trenuri si asteapta apoi autobuzele care sa ii duca in oras. Mizerie, batai zilnice, scandaluri si infractiuni in lant, in zona respectica, iar politistii de la Burdujeni par depasiti de situatie. Barmanite din baruri lovite, batai in strada, patroni de firme din zona amentati cu moartea si localnici terorizati de infractori care isi fac de cap fara sa fie prea mult deranjati.Vineri noapte Politia municipiului Suceava a fost sesizata telefonic de catre personalul medical de la sectia UPU a Spitalului Judetean Suceava, despre faptul ca la aceasta unitate a fost adus cu ambulanta, Lupascu Adrian Costel, de 27 ani, localnic, care a declarat ca a fost agresat fizic in cartierul Burdujeni. La Sectia UPU a fost identificat Lupascu Adrian Costel, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice, acesta declarand verbal faptul ca, in jurul orei 22:00, s-a deplasat cu cativa prieteni intr-o garsoniera situata pe strada Jean Bart, in apropiere de Gara Burdujeni, pentru a consuma bauturi alcoolice. La un moment dat, Lupascu Adrian Costel a iesit pe hol pentru a fuma o tigara, moment in care ar fi fost lovit de catre o persoana aflata in interiorul garsonierei, fara un motiv anume. Partea vatamata a declarat verbal ca a intentionat sa mearga inapoi in garsoniera, dar nu a mai putut intra, iar in continuare a sunat la 112 solicitand Politia si Ambulanta la fata locului. Lupascu Adrian Costel a mai declarat ca la fata locului a venit o ambulanta care l-a preluat si transportat la spital pentru a i se acorda ingrijiri medicale, unde a fost diagnosticat cu: agresiune declarativ, etilism acut, cel in cauza neramanand internat. Intrucat la Spitalul Judetean Suceava, agresatul a provocat scandal si a folosit cuvinte si expresii jignitoare la adresa angajatilor, s-a luat masura sanctionarii contraventionale a acestuia, cu amenda in valoare de 6.000. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru infractiunea de lovirea sau alte violente.