Pe unde mai ascund contrabandistii tigari de contrabanda:in tapiterii de mobilier, sub gresie sau pardoseala FOTO

Imaginatia contrabandistilor nu are limita, dar nici perseverenta politistilor suceveni. Politistii au identificat tigari de contrabanda ascuse in tapiterii de mobilier sau sub covoare, gresie si pardoseala. Ingeniozitatea contrabandistilor le-a adus acestora dosare penale si perspectiva unor condamnari cu inchisoare.

IPJ Suceava a intensificat activitatile investigative in vederea identificarii persoanelor care comercializeaza, depoziteaza sau transporta tigarete de contrabanda si pentru tragerea la raspundere penala a acestor persoane. Astfel, in urma unor controale organizate la mai multe unitati economice au fost intocmite 9 dosare penale pentru contrabanda si au fost confiscate tigari in valoare de peste 26.000 lei. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale, au actionat pe raza mai multor localitati de pe raza judetului Suceava, pe linia combaterii activitatilor ilicite din sfera traficului de tigarete, precum si a comertului neautorizat. Astfel, la punctul de lucru alunei societati comerciale, situat in. Falticeni, au fost depistate 180 de tigarete de provenienta duty free, fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.La punctul de lucru al unei societati din municipiul Suceava, a fost depistata cantitatea de 540 tigarete de diferite marci de provenienta extracomunitara, fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infactiunii de contrabanda, prev. si ped.de Legea 86/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. La o alta societate comerciala din Suceava, a fost identificata cantitatea totala de 4260 tigarete diferite marci de provenienta extracomunitara, fiind intocmit dosar penal fata de administratorul societatii, un barbat de 55 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda. In piata agro - alimentara Burdujeni, din Suceava, a fost identificat un barbat de 54 de ani, in timp ce detinea asupra sa 2400 tigarete de provenienta extracomunitara, fiind intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda. La punctul de lucru al unei societati din orasul Liteni, a fost identificata cantitatea de 3580 tigarete diferite marci, de provenienta extracomunitara, fiind intocmit dosar penal fata de administratul societatii, o femeie de 64 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.La o alta societate din orasul Liteni, a fost identificata cantitatea de 23.220 tigarete, diferite marci, de provenienta extracomunitara, fiind intocmit dosar penal fata de o tanara de 24 de ani, sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.Prejudiciul estimativ cumulat pentru cele 9 infractiuni constatate este la 26.336 lei.