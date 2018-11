Pedepse mai aspre pentru soferii agresivi in trafic. Acrestia risca sa ramana pietoni timp de 90 de zile. Mai mult, anunta antena 3.ro, cei care sunt vinovati de accidente rutiere din care au rezultat victime ar putea sa nu mai conduca niciodata.Acestea sunt doar cateva dintre modificarile pe care parlamentarii vor sa le aduca in noul cod rutier. Soferii agresivi in trafic ar putea fi pedepsiti cu pana la 20 de puncte de amenda si suspendarea permisului de conducere pe o perioada de trei luni. Acelasi proiect prevede ca, dupa un accident grav, cel vinovat sa nu mai primeasca dovada de circulatie. Parlamentarii vor sa reia si o discutie cotroversata: daca radarele ar trebui sau nu presemnalizate. Decizia a fost deocamdata amanata pentru luna februarie, anul viitor, scrie antena3.ro.