Pensionarii suceveni ar putea primi din nou abonamente cu reducere de 50 la suta pentru transportul public VIDEO

Incepand cu data de 1 aprilie pensionarii suceveni ar putea primi din nou abonamente cu reducere de 50 la suta pentru transportul public. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca acest lucru este posibil dupa ce incasarile la buget au crescut. Potrivit edilului, pana la data de 28 februarie 2018, incasarile totale au fost de 42,726 milioane de lei fata de 40,365 milioane lei in 2017, cu 5,85 la suta mai mari pe 2018, pe primele doua luni. La veniturile proprii, incasarile in 2018 au fost de 28,240 milioane de lei, iar in 2017 de 23,093 milioane de lei, cu 22,28 la suta mai mari. La veniturile pe proprietate, pe cladiri, terenuri, masini, incasarile in anul 2018 au fost de 6,545 milioane de lei, iar in 2017 de 5,760 milioane de lei, cu 13 la suta mai mari. La persoanele fizice incasarile au fost de 4,955 milioane de lei, iar in 2017 au fost 3,682 milioane de lei, mai mari cu 34 la suta. La persoanele juridice incasarile pentru anul 2018 sunt cu 24 la suta mai mici comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. "Avand in vedere faptul ca am incasat mai mult cu 2,3 milioane de lei, si in masura in care vom constata ca incasarile sunt mai mari, voi initia un proiect de hotarare in Consiliul Local, in luna martie, ca incepand cu data de 1 aprilie sa poata beneficia pensionarii de abonamente cu reducere de 50 la suta. Ne trebuie pana la sfarsitul anului 721.116 lei... Un lucru la fel de important, voi avea discutii cu domnul Darie Romaniuc la TPL sa foloseasca acesti bani, pentru salariile celor de la TPL. Asa cum am arat si alta data, aceste salarii sunt foarte mici. Ca atare impuscam doi ierpuri: dam abonamente pensionarilor si avem posibilitatea sa crestem si salariile celor de la TPL", a declarat primarul Ion Lungu.