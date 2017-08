Administratorul unitatii si bucatarul au fost amendati cu 4.800 lei din cauza mizeriei din bucatarie. Personalul blocului alimentar a fost depistat cu E Coli, bacteria fiind gasita si in alimente.

Pensiunea Casa Elena din Voronet a fost inchisa temporar de DSP. In urma finalizarii analizelor de laborator pentru probele recoltate de la Complexul Turistic Casa Elena din Voronet, o echipa de inspectori ai DSP Suceava s-a deplasat in cursul zilei luni la pensiunea respectiva. Inspectorii DSP au aplicat doua sanctiuni contraventionale in valoare totala de 4.800 de lei, atat administratorului unitatii comerciale cat si bucatarului pentru stare de igiena necorespunzatoare a blocului alimentar. S-a recomandat inchiderea unitatii pentru o perioada determinata in care sa se efectueze curatenia, dezinfectia si dezinsectia tuturor spatiilor. Unitatea alimentara se va redeschide dupa ce se vor recolta alte teste de salubritate care sa confirme eficienta acestor operatiuni.De asemenea, personalul blocului alimentar a fost depistat ca fiind purtator de bacterii enteropatogene si urmeaza in aceasta perioada un tratament pentru sterilizare si va fi reprimit in activitatea in urma unui nou control bacteriologic.Sanitarii au gasit bacteria E Coli in clatitele dar si in ciorba servita turistilor care in urma cu o saptamana au ajuns la spital cu toxiinfectie alimentara dupa ce au mancat la Casa Elena. este vorba despre 9 copii si 3 adulti din Craiova, care se aflau intr-o tabara de vara la Voronet. Ei au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au mancat la complexul turistic de fite. 'DSP Suceava atentioneaza toti detinatorii de unitati de alimentatie publica ca in aceasta perioada cu temperaturi relativ crescute si cu un flux mare de turisti, sa supravegheaze cu atentie modul de pastratre, pregatire si servire a alimentelor si sa acorde o atentie deosebita modului in care personalul desemnat efectueaza operatiunile de curatenie si dezinfectie.Facem aceste recomandari din dorinta de a preintampina aparitia unor eventuale situatii neplacute atat pentru turisti cat si pentru toate persoanele implicate in activitatea turistica", se arata intr-un comunicat transmis de DSP Suceava.