Perchezitie in municipiul Suceava la o femeie banuita de comert cu haine sport contrafacute

Cercetarile continua, cauza penala urmand sa fie solutionata procedural.

Perchezitie in municipiul Suceava la o femeie banuita de comert cu haine contrafacute. In baza mandatului de perchezitie emis de Judecatoria Suceava, un echipaj din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava, sprijinit de forte al Serviciului pentru Actiuni Speciale, au efectuat luni dimineata o perchezitie la domiciliul unei femei de 30 de ani din municipiul Suceava, cercetata intr-un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de "punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori similare". Astfel au fost identificate si ridicate mai multe obiecte de imbracaminte purtand marci sportive de renume, susceptibile de a fi contrafacute.

