In perioada iunie 2017 - aprilie 2018 grupul infractional organizat a traficat numeroase cantitati de produse accizabile din tutun provenite din spatiul extracomunitar(Ucraina) prin introducerea lor frauduloasa in tara, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal, cu sprijinul unor persoane din cadrul I.P.T.F. Sighetu Marmatiei.

Perchezitii DIICOT la sediul Politiei de Frontiera Izvoarele Sucevei. Cadre de acolo sunt suspectate ca ar fi luat mita pentru a facilita activitatea contrabandistilor de tigari. Acestia erau anuntati de politisti si de controale efectuate in zona, astfel incat sa nu fie prinsi. Miercuri, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Maramures impreuna cu politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei si ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generala Anticoruptie au efectuat un numar de 18 perchezitii( dintre care doua la sediile Politiei de Frontiera Viseu de Sus si Politiei de Frontiera Izvoarele Sucevei) pe raza judetelor Suceava, Maramures si Bistrita Nasaud, intr-o cauza vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din 12 suspecti, specializat in savarsirea infractiunilor de contrabanda in forma continuata, dare de mita in forma continuata, permitere a accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite si luare de mita in forma continuata. Conform DIICOT, in perioada iunie 2017 - aprilie 2018 grupul infractional organizat a traficat numeroase cantitati de produse accizabile din tutun provenite din spatiul extracomunitar (Ucraina) prin introducerea lor frauduloasa in tara, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal, cu sprijinul unor persoane din cadrul I.P.T.F. Sighetu Marmatiei. Pe parcursul urmaririi penale desfasurate pana la aceasta data, in cauza a fost ridicate de la membrii gruparii o cantitate mare de produse de contrabanda, traficate din Ucraina. Totodata, pana la aceasta data au fost ridicate si indisponibilizate mai multe vehicule si terminale mobile, folosite de membrii grupului infractional in activitatile ilicite de transport a tigarilor provenite din contrabanda. Din actele de urmarire penala efectuate in cauza pana in prezent a rezultat ca grupul infractional, la care au aderat persoane din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, a actionat cu sprijinul direct al unor cetateni ucraineni, facilitandu-le acestora introducerea ilicita in Romania a numeroase cantitati de tigari din spatiul extracomunitar, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal, activitatea gruparii fiind organizata de asa maniera incat sa permita o sincronizare perfecta intre diferitele sectiuni ale gruparii, reprezentate de persoanele cu atributii de preluare si de transport al produselor traficate direct din frontiera, de persoanele cu atributii in depozitarea temporara a acestora la diferite locatii de pe raza judetului Maramures, de persoanele cu atributii de paza si control a frontierei de stat a Romaniei cu Ucraina si de membrii gruparii cu rol in coordonarea, transportul, supravegherea traseelor de deplasare inspre beneficiari si in livrarea efectiva la destinatie. Pe parcursul urmaririi penale desfasurate pana la aceasta data, in cauza au fost ridicate de la membrii gruparii o cantitate mare de produse de contrabanda, traficate din Ucraina. Totodata, pana la aceasta data, au fost ridicate si indisponibilizate mai multe vehicule si terminale mobile, folosite de membrii grupului infractional in activitatile ilicite de transport a tigarilor provenite din contrabanda. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul I.P.J. Maramures, I.P.J. Bistrita Nasaud, Inspectoratului de Jandarmi Judetean Maramures si al Gruparii de Jandarmi Mobila Cluj Napoca.