Perchezitii DNA Suceava la institutii publice din Botosani, Iasi si Neamt

Mascatii si procurorii DNA Suceava au descins miercuri dimineata in sediile Finatelor Publice din Iasi, Botosani si Neamt, fiind facute cercetari intr-un dosar de coruptie. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Suceava efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie și asimilate acestora, comise in perioada 2013 - 2016. Este vorba despre luare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu. Miercuri, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, sunt efectuate perchezitii domiciliare in 12 locatii din care patru sunt sedii ale unor institutii publice din judetele Botosani, Iasi si Neamt‚ iar opt sunt sedii ale unor persoane juridice. Institutiile publice vizate de perchezitii sunt Administratia Judeteana a Finantelor Publice Botosani, Directia Regionala a Finantelor Publice Iasi, Administratia pentru Contribuabilii Mici si Mijlocii Iasi, Administratia Finantelor Publice Neamt. La sediul DNA Suceava au fost chemate mai multe persoane pentru audieri, printre aceastea se numara si sefi de la Finate dar si simpli angajati, precum si matori.