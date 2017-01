Perchezitii DNA la Casa de Pensii Suceava. Sefa institutiei este cercetata intr-un dosar de coruptie VIDEO

Camelia Chitul a fost pusa de DNA Suceava sub control judiciar pentru 60 de zile. Ea nu are voie sa isi exercite functia in tot acest timp.

Procurori ai DNA Suceava au descins marti dimineata la sediul Casei Judetene de Pensii Suceava. Mascatii ridica la acest moment documente de la Serviciul Resurse Umane, urmand ca o persoana din conducerea institutiei sa fie condusa la audieri la sediul DNA. Este vorba despre un dosar care vizeaza fapte de coruptie savarsite in 2016 dar si in acest an. Conform procurorilor, se suspicioneaza infractiuni precum trafic de influenta si permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii care nu sunt destinate publicitatii. Procurorii DNA au ridicat documente iar sefa Casei de Pensii Suceava, Camelia Chitul, a fost urcata in duba jandarmilor si dusa la audieri in calitate de suspect in dosar.Directorul economic al institutiei, Florea Petrea, a fost chemat si el la audieri in calitate de martor. Prin ordonanta din 31 ianuarie a DNA Suceava, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de Camelia Chitul, director executiv al Casei Judetene de Pensii Suceava, cu privire la savarsirea infractiunilor de: trafic de influenta constand in aceea ca, in perioada 16 mai- 17 mai 2016 si respectiv la data de 27 octombrie 2016, in calitate de director executiv al Casei Judetene de Pensii Suceava, a pretins si primit de la directorul adjunct al institutiei, Alupoaie Bogdan,cate 2.000 lei, in schimbul carora i-a promis ca il va mentine in functia de conducere detinuta, avand influenta printre functionarii de la conducerea Casei Nationale de Pensii. De asemenea, Chitul este cercetata pentru instigare la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii care nu sunt destinate publicitatii, constand in aceea ca, in perioadele 24 octombrie -09 noiembrie 2016 si respectiv, perioada 03 ianuarie -10 ianuarie, l-a determinat Alupoaie, ca in virtutea calitatii de presedinte al comisiei de concurs pentru ocuparea unei functii vacante de executie in cadrul CJP Suceava, sa intocmeasca si sa-i remita intrebarile si raspunsurile pentru doua concursuri din 09 noiembrie 2016 si respectiv 18 ianuarie 2017, pe care la randul ei, le-a transmis mai departe candidatului agreat CP, inaintea examinarilor, in scopul ca acesta sa fie declarat admis si sa ocupe functia vacanta, prin fraudarea concursurilor.