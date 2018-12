Perchezitii de amploare in zona de munte a judetului si 7 indivizi retinuti pentru trafic de tigari

Perchezitii de amploare in judetul Suceava dar si la Bistrita, intr-un dosar de trafic cu tigari

Mascatii au descins marti in 32 de locatii. Perchezitiile au fost realizate de catre lucratori de politie judiciara din cadrul S.I.C.E. Suceava, cu sprijinul politistilor din cadrul B.C.C.O. Suceava si cei ai S.I.C.E. Bistrita Nasaud si au vizat membrii unor grupuri infractionale organizate specializate in contrabanda cu tigarete de provenienta extracomunitara. In urma activitatilor desfasurate, un numar de 7 suspecti au fost condusi la unitatea de parchet, in vederea desfasurarii de activitati procedurale specifice, respectiv. Este vorba despre localnici din: Moldovita, Vatra Moldovitei, Izvoarele Sucevei, Frasin si Frumosu. Cu privire la cei 7 inculpati a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore, fiind introdusi in arestul IPJ Suceava, urmand ca in cursul zilei de miercuri 5 dintre acestia sa fie prezentati Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventiva pentru 30 zile, iar fata de restul urmand a fi instituita masura controlului judiciar pentru 60 zile.In urma inventarierii bunurilor ridicate de la perchezitiile domiciliare efectuate, a rezultat faptul ca in cauza au fost indisponibilizate 49.880 tigarete de provenienta extracomunitara, sumele de 5.090 euro si 107.882 lei, 5 autoturisme, 63 de telefoane mobile si cartele SIM, precum si alte bunuri care constituie probe si mijloace de proba (inscrisuri, statii de emisie receptie, etc.). Intrucat din probele administrate pana in prezent a rezultat faptul ca in perioada de monitorizare, membrii gruparii au traficat peste 2.150.000 de tigarete de provenienta extracomunitara, din care 594.800 de tigarete au fost capturate de catre organele de politie, prejudiciul estimativ cauzat bugetului consolidat al statului se ridica la aproximativ 1.300.000 lei. Cercetarile sunt continuate de catre politistii S.I.C.E - Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T- Serviciul Teritorial Suceava, in vederea stabilirii intregii activitati infractionale, identificarii si tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor.