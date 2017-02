Perchezitii de amploare la traficanti de droguri de mare risc din Suceava VIDEO si FOTO

Politistii au pus in executare noua mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la audieri.

Perchezitii de amploare intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc.Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Suceava, au descins, miercuri dimineata, in 11 locatii din judetul Suceava. Activitatile au vizat persoane banuite de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc, efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile a avea efecte psihoactive si introducerea in tara de droguri de mare risc, fara drept. In urma perchezitiilor, pana in acest moment, politistii antidrog au ridicat aproximativ 33.600 de lei, 74 de grame de substante interzise, cantitati insemnate de anabolizanti, un pistol cu gaze, trei minicantare electronice utilizate de obicei in portionarea cantitatilor de substante interzise, foite tip OCB pentru confectionarea tigaretelor, telefoane mobile si cartele telefonice susceptibile a fi folosite activitatile infractionale.Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2014 - 2016, cei in cauza ar fi comercializat droguri de risc si de mare risc, precum si substante cu efect psihoactiv pe raza orasului Gura Humorului si a municipiului Campulung Moldovenesc din judetul Suceava.Drogurile ar fi fost procurate din Spania si Olanda si introduse in tara in colete, expediate pe numele membrilor gruparii infractionale si preluate de diversi intermediari.In aceeasi cauza, pe parcursul cercetarilor, au fost realizate 14 capturi de droguri si substante cu efect psihoactiv, insumand aproximativ 300 de grame. Politistii au pus in executare noua mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la audieri. Cercetarile sunt continuate in cauza pentru documentarea intregii activitati infractionale.