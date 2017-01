Perchezitii de amploare pentru prinderea unor infractori periculosi. Politistii au retinut si un individ care a violat si talharit o femeie in Radauti

Peste 150 de politisti judiciaristi ai IPJ Suceava au desfasurat in cursul zilei de marti, 17 ianuarie, o ampla actiune in vederea identificarii autorilor in cauze inregistrate cu autori necunoscuti. Au fost intensificate activitatile investigative si de cercetare penala, au fost executate perchezitii domiciliare si s-a reusit solutionarea a peste 20 de cauze cu autori necunoscuti. In marea majoritate actiunile politistilor au fost directionate in vederea solutionarii unor cauze de furt, fiind insa identificati si retinuti si autori de talharii sau violuri.Actiunile politistilor judiciaristi au fost sustinute si de politistii de ordine publica si politistii rutieri care au organizat filtre si activitati de monitorizare, precum si de luptatorii din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale care au asigurat capturarea unui barbat, pe nume Hotea Cristi Virgil, banuit de talharie si viol.Astfel, in cadrul actiunii, cu sprijinul luptatorilor Serviciului de Actiuni Speciale si al politistilor din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Marginea au fost puse in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara pe raza comunei Dornesti. Cu ocazia descinderilor si in temeiul mandatelor de aducere emise de parchetul local, au fost conduse la sediul politiei municipiului mai multe persoane suspecte. In baza activitatilor investigative desfasurate s-a reusit identificarea si retinerea barbatului in varsta de 31 de ani, din comuna Dornesti, banuit pentru savarsirea infractiunilor de talharie calificata si viol, in noaptea de 23 spre 24 decembrie, pe raza municipiului Radauti. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca, la data de 23 decembrie, ora 21:30, o femeie de 56 de ani se intorcea spre casa de la o prietena, urmand traseul strada Calea Bucovinei, str. Calea Cernauti, moment in care a fost acostata de un tanar, care a fortat-o sa intretina relatii sexuale intr-o zona laturalnica, iar apoi i-ar fi sustras telefonul mobil personal. In baza ordonantei de retinere emisa de organele de cercetare penala, suspectul a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore si introdus in arestul I.P.J. Suceava.

In baza probatoriului administrat, suspectul va fi prezentat parchetului local cu propunere de punere in miscare a actiunii penale si luare a masurii arestarii preventive.Tot mati, politistii judiciaristi din cadrul Politiei Municipiului Falticeni au reusit identificarea si retinerea unui tanar banuit de o tentativa de talharie la o casa de schimb valutar. Astfel, au fost continuate cercetarile cu privire la fapta din dimineata zilei de 13 ianuarie, ora 07.40, cand un tanar cu identitate necunoscuta a incercat sa sustraga bani dintr-o casa de schimb valutar situata pe Bulevardul 2 Graniceri, din municipiul Falticeni. Din cercetari s-a stabilit ca in dimineata zilei de 13 ianuarie, ora 07.28, cele doua angajate ale societatii, s-au prezentat la serviciu, iar in momentul in care au ajuns au observat in fata casei de schimb valutar un tanar de aproximativ 25-30 ani, 1,80 m, atletic. Dupa ce au deschis casa de schimb, una dintre angajate a iesit in zona destinata clientilor pentru a afisa cursurile de schimb valutar, iar in momentul in care aceasta a deschis usa pentru a intra in casieria unitatii, tanarul a incercat sa intre in ghiseul operatoarelor cu intentia de a sustrage valori monetare.Ulterior, acesta s-a speriat, parasind in fuga incinta casei de schimb, fara sa sustraga bunuri sau valori.Marti, in urma activitatilor investigative desfasurate de Biroul Investigatii Criminale Falticeni a fost identificata persoana banuita de comiterea faptei ca fiind un tanar de 27 ani, din municipiul Falticeni.In baza probatoriului administrat in cauza, politistii au emis ordonanta de retinere sub aspectul comiterii tentativei la infractiunea de talharie, fata de tanar fiind dispusa masura retinerii pentru o perioada de 24 ore.Cel in cauza a fost introdus in arestul IPJ Suceava, urmand sa fie prezentat instantei de judecata cu propunerea de arestare preventiva.Tot in cursul zilei de marti au fost solutionate si mai multe cauze de furt.Astfel, marti, in urma masurilor intreprinse a fost identificat autorul tentativei de furt calificat din locuinta unei femei din municipiul Suceava petrecuta la data de 29 septembrie 2016. A fost identificata persoana banuita de comiterea faptei ca fiind un barbat de 51 ani, localnic.In cauza cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii tentativei la infractiunea de furt calificat.Tot marti, in urma masurilor intreprinse referitor la furtul calificat din locuinta unui barbat din municipiul Suceava, savarsit la data de 29 septembrie 2016, persoana banuita de comiterea faptei a fost identificata ca fiind un barbat de 46 ani, localnic. In cauza cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.Politistii desfasoara in permanenta activitati specifice pentru identificarea , tragere la raspundere penala si deferirea catre justitie a persoanelor care comit infractiuni. Totodata, politistii recomanda tuturor cetatenilor sa manifeste spirit civic si sa isi asume un rol activ in comunitate, colaborand cu politistii pentru identificarea infractorilor, prin comunicarea de indata a tuturor datelor pe care le detin cu privire la anumite fapte antisociale.