Perchezitii in Radauti, la pesoane banuite de fals de moneda. Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Botosani impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Botosani au efectuat vineri opt perchezitii domiciliare pe raza Municipiului Radauti, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in falsul de moneda.

Potrivit procurorilor, in cursul lunii iulie 2018, pe raza judetului Suceava s-a constituit un grup infractional organizat, format din mai multi membri, care s-au asociat in baza unor intelegeri prealabile in vederea obtinerii unor profituri ilicite, desfasurand activitati de plasare de bancnote euro contrafacute din cupiura 50 de euro si 100 lei pe raza judetelor Suceava si Botosani. In cauza s-a dispus inceperea urmaririi penale fata sapte persoane, pentru comiterea infractiunilor de: constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infractional organizat, punerea in circulatie de moneda straina falsificata, punerea in circulatie de valori falsificate, si inselaciune. Au fost puse in executare zece mandate de aducere emise pe numele suspectilor sau a martorilor din cauza. Suportul de specialitate a fost asigurat de catre Directia Operatiuni Speciale. Perchezitiile au fost efectuate cu sprijinul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, Inspectoratele Judeteane de Jandarmi Suceava si Botosani si Politia Municipiului Radauti.