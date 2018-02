Perchezitii in Suceava, intr-un dosar de inselaciune si evaziune fiscala cu prejudiciu de peste 76.000 lei. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniti de forte de jandarmi si lucratori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava, vineri, au pus in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara emise de Tribunalul Suceava intr-un dosar penal aflat in cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava si care viza savarsirea infractiunilor de "inselaciune" si "evaziune fiscala", pe linia comercializarii pieselor de tamplarie cu geam tip termopan. Din probatoriu s-a stabilit faptul ca, in perioada iulie 2010 - octombrie 2015, reprezentantii unor societati comerciale au indus in eroare 31 de persoane, cu ocazia derularii si executarii unor contracte comerciale, avand ca obiect confectionarea si montarea tamplariei din pvc/aluminiu cu geam termoizolant, prin promisiunea realizarii lucrarilor intr-un termen scurt, desi nu au avut nicio intentie si nu au intreprins nici un demers serios in acest sens, in scopul obtinerii unor foloase patrimoniale injuste, prejudiciul total fiind estimat la circa 76.764 lei. Totodata, in aceeasi perioada, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, in evidentele financiar contabile ale firmelor nu au fost inregistrate veniturile obtinute din incasarea sumelor de bani cu titlu de avans pentru lucrarile de confectionare si montare a tamplariei din pvc/aluminiu cu geam termoizolant, prejudiciind astfel si bugetul de stat. Cu ocazia perchezitiilor domiciliare, politistii au ridicat mai multe documente contabile originale(facturi fiscale, chitante, contracte comerciale, procuri notariale etc.), precum si doua stampile, care pot servi ca mijloace de proba.Cercetarile continua pentru stabilirea intregii activitati infractionale a firmelor implicate in comiterea faptelor penale.