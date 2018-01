Perchezitii in Suceava si Bacau. Doua grupari specializate in infractiuni informatice destructurate. Patru persoane au fost arestate VIDEO

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau au efectuat 11 perchezitii domiciliare in judetele Bacau si Suceava, de unde au ridicat echipamente, montaje, subansamble si accesorii susceptibile de a fi utilizate la realizarea activitatilor de skimming, precum si componente de bancomat dezasamblate.

Perchezitii in Suceava si Bacau. Doua grupari specializate in infractiuni informatice destructurate. Patru au fost arestate. Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au efectuat 11 perchezitii la membrii unor grupari specializate in infractiuni informatice. Fata de sapte persoane au fost dispuse masuri preventive. In perioada 3-4 ianuarie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - S.T. Bacau, au destructurat doua grupari infractionale. Acestea ar fi fost specializate in savarsirea infractiunilor de falsificare a instrumentelor de plata electronica, transfer neautorizat de date informatice, efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos si accesare fara drept a unor sisteme informatice in scopul obtinerii de date informatice. Din cercetari a reiesit ca ambele grupari ar fi produs ori ar fi procurat echipamentul specific de pe teritoriul Romaniei, iar atacurile lor ar fi vizat state din Vestul Europei si din Sud-Estul Asiei, precum Malaezia si Filipine. La data de 3 ianuarie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau au efectuat 11 perchezitii domiciliare in judetele Bacau si Suceava, de unde au ridicat echipamente, montaje, subansamble si accesorii susceptibile de a fi utilizate la realizarea activitatilor de skimming, precum si componente de bancomat dezasamblate. In aceeasi zi, doi membri ai gruparilor infractionale(Ursu Constantin impreuna cu un alt inculpat) au fost depistati in timp ce se pregateau sa paraseasca teritoriul tarii, cu destinatia Irlanda, avand asupra lor echipamente de skimming. Patru barbati(Beta Raducu Alexandru, Baluta Eugen, Ailinca Constantin si Ursu Constantin) au fost retinuti pentru 24 de ore, iar ulterior arestati preventiv. De asemenea, fata de alte trei persoane s-a dispus continuarea cercetarilor sub control judiciar. La activitati au participat si politisti specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bucuresti si Suceava, luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale - I.P.J. Bacau, precum si politisti de frontiera si jandarmi.