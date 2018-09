Perchezitii in Suceava si Iasi. Sapte persoane au fost retinute VIDEO

In cauza, sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, contrabanda fata de 35 de persoane si trafic de droguri fata de patru persoane. Totodata, fata de sapte membri ai gruparilor, procurorii au dispus masura retinerii pentru 24 de ore urmand ca sa fie prezentati instantei cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Perchezitii in Suceava si Iasi. Sapte persoane au fost retinute. In cauza, sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, contrabanda fata de 35 de persoane si trafic de droguri fata de patru persoane. Totodata, fata de sapte membri ai gruparilor, procurorii au dispus masura retinerii pentru 24 de ore urmand ca sa fie prezentati instantei cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile. Procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu politisti de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi au efectuat joi 38 perchezitii domiciliare, in mai multe locatii de pe raza judetelor Iasi si Suceava, ocazie cu care au fost descoperite si ridicate/indisponibilizate in vederea continuarii cercetarilor 5.100 pachete tigari(102.000 tigarete) de diferite marci, o folie de plastic de culoare neagra cu o substanta vegetala de culoare verde-olive(in amestec cu tutun, cu miros intepator), o substanta vegetala de culoare verde olive, tigarete rulate artizanal ce contin materie vegetala de culoare verde olive, folii de staniol in care se gaseste substanta vegetala, o rola cu hartie subtire, zece aparate de maruntit tip grinder, cu urme de materie vegetala, diferite recipiente ce contin urme de materie vegetala, patru autovehicule, in valoare de aproximativ 17.000 de euro, 39 telefoane mobile de diferite marci si 31 cartele SIM, doua carduri de memorie, doua pistoale, o arma de vanatoare, opt cartuse, un box, un baston metalic tip telescop, suma de 61.320 lei, 625 lire sterline, 13.120 Euro, 100 USD, diferite inscrisuri utile cauzei. Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Besleaga Petru-Emanuel, Cozma Flavius-Marian, Costea Mihai, Gafita Costache, Lupu Constantin, Petrovici Dimitrie-Claudiu si Paduraru Geta, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si contrabanda in forma continuata.

Potrivit procurorilor, din actele administrate in cauza, au rezultat indicii si s-au obtinut probe privind existenta si functionarea a doua grupuri infractionale organizate cu denumirile "OPRISENI" si "PRISACANI", interconectate, cu componenta multinationala, romana si moldoveana, care au actionat in mod constant si ofensiv pe raza judetului Iasi, in scopul introducerii ilegale de tigarete in Romania, prin acte de contrabanda peste raul Prut, si, ulterior, colectarea, transportul, depozitarea si comercializarea prin intermediari sau direct in scopul obtinerii de beneficii financiare. Ulterior, pe parcursul documentarii cauzei pana in prezent, in legatura cu activitatea ilegala desfasurata de catre primele doua grupari infractionale organizate, au rezultat indicii si s-au obtinut probe privind existenta si functionarea unui al treilea grup infractional organizat cu denumirea generica "ALBINET", care a actionat in mod constant pe raza municipiului Iasi, cu ramificatii si pe raza judetului Suceava, cu componenta multinationala, romana si moldoveana/ucraineana, in scopul introducerii ilegale, colectarii, transportulului, depozitarii si comercializarii de tigarete provenite din contrabanda pe raza municipiului Iasi, prin intermediari sau direct, in scopul obtinerii de beneficii financiare. Potrivit anchetatorilor, membrii grupurilor au avut legaturi bine inchegate intre ei pe segmente relationale si momente actionale, cu aport diferit adus la indeplinirea sarcinilor in functie de posibilitatile de actiune ale fiecaruia in cadrul grupului. In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a constatat ca grupurile infractionale organizate cu denumirile generice "OPRISENI" si "PRISACANI" au actionat in zona de competenta a Sectorului Politiei de Frontiera Tutora iar grupul infractional organizat cu denumirea generica "ALBINET" a actionat cu precadere pe raza municipiului Iasi, dar cu ramificatii si pe raza judetului Suceava. S-a constatat ca membrii grupurile infractionale organizate "OPRISENI" si "PRISACANI" cunosteau foarte bine configuratia terenului si a tuturor cailor de acces in zona impadurita catre malul raului Prut, iar prin pozitionarea localitatilor Prisacani, Moreni, Opriseni in imediata apropiere a malului raului Prut langa digul national, intreaga zona le oferea posibilitati de observare si supraveghere a patrulelor Politiei de Frontiera, luandu-si intotdeauna masuri de protectie prin dispunerea in teren a celorlalti participanti la infractiune in vederea observarii din timp si de la distanta a sosirii patrulelor de politie in zona respectiva. In perioada noiembrie 2016 - septembrie 2018, in urma activitatilor de monitorizare si realizarii de capturi intermediare, au fost indisponibilizate peste 1.390.560 tigarete, diferite marci, in valoare totala de aproximativ 646.496 lei.Inculpatii urmeaza sa prezentati Tribulanului Iasi cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.