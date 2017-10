Perchezitii in Suceava si alte 21 judete, dar si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 29 milioane de euro VIDEO

Din cercetari a reiesit ca unii operatori economici care au introdus uleiuri industriale pe piata nationala, ar fi evidentiat in actele contabile si in alte documente legale operatiuni fictive, care atestau indeplinirea obligatiilor privind gestionarea uleiurilor uzate.In acest mod, firmele importatoare s-ar fi sustras de la plata taxei de 2 lei/litru catre Fondul pentru Mediu, in vigoare in perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2013, pentru diferenta dintre cantitatile corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare si cantitatile de uleiuri uzate gestionate.

Perchezitii intr-un dosar penal de evaziune. Joi dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din Parchetul de langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, efectueaza 53 de perchezitii, in Bucuresti si in 22 de judete, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 29 de milioane de euro. Se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in domeniul gestionarii uleiurilor uzate. Perchezitiile sunt efectuate in municipiul Bucuresti si in judetele Suceava, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Buzau, Calarasi, Cluj, Constanta, Dambovita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Galati, Mures, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timis si Vrancea, la sediile sociale si punctele de lucru a 17 societati comerciale implicate in activitatea de colectare, valorificare sau eliminare a uleiurilor uzate, care emiteau certificate de gestionare a acestor uleiuri. Vor fi ridicate inscrisuri de la 44 de societati comerciale importatoare de uleiuri industriale, care au beneficiat de astfel de certificate, emise de societatile implicate in activitatea de colectare, valorificare sau eliminare a uleiurilor. Din cercetari a reiesit ca unii operatori economici care au introdus uleiuri industriale pe piata nationala, ar fi evidentiat in actele contabile si in alte documente legale operatiuni fictive, care atestau indeplinirea obligatiilor privind gestionarea uleiurilor uzate.In acest mod, firmele importatoare s-ar fi sustras de la plata taxei de 2 lei/litru catre Fondul pentru Mediu, in vigoare in perioada 1 ianuarie 2011 -31 decembrie 2013, pentru diferenta dintre cantitatile corespunzatoare obligatiilor anuale de gestionare si cantitatile de uleiuri uzate gestionate.Prejudiciul cauzat bugetului Fondului pentru Mediu este de aproximativ 29 de milioane de euro.La activitati participa politisti din cadrul inspectoratelor de politie din toate judetele in care se efectueaza perchezitii.