29 de persoane au fost conduse la audieri, in urma a 31 de perchezitii domiciliare.

Perchezitii in judetul Suceava la persoane banuite de contrabanda cu tigari. In urma perchezitiilor au fost ridicate peste 300.000 de tigari de contrabanda, in valoare de aproximativ 250.000 de lei.

Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova au efectuat miercuri 31 de perchezitii la domiciliile unor persoane banuite ca ar face parte dintr-o grupare specializata in contrabanda cu tigari.

Perchezitiile au fost efectuate in Bucuresti si in judetele Prahova, Ilfov si Suceava.

Din cercetari a reiesit ca, din anul 2017 si pana in prezent, persoanele banuite in cauza s-ar fi aprovizionat cu tigari provenite din spatiul extracomunitar, fara a detine documente legale.

Ulterior, le-ar fi distribuit si comercializat in diverse localitati.

Pachetele de tigari ar avea aplicate banderole fiscale de marcaj, emise de autoritatile din Ucraina si Moldova.

In urma perchezitiilor au fost ridicate peste 300.000 de tigari de contrabanda, in valoare de aproximativ 250.000 de lei, tutun vrac si telefoane mobile.

29 de persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.

La actiune au participat si politisti din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava, precum si jandarmi din cadrul B.S.I.J. Bucuresti si Gruparii Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" din Ploiesti.