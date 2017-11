12 persoane au fost aduse la audieri. In urma perchezitiilor, au fost constatate 25 de infractiuni prevazute de Codul Vamal, fiind ridicate, in vederea confiscarii, 109.720 tigarete, in valoare de peste 65.000 de lei, de diferite marci, de provenienta Republica Moldova, Ucraina si Duty Free.Din cercetarile a reiesit ca persoanele implicate ar fi procurat, detinut si comercializat ilegal peste 420.000 de astfel de tigarete, introduse in tara prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal, cauzand bugetului de stat un prejudiciu estimat la 252.000 de lei.

Perchezitii in judetul Suceava la persoane banuite de contrabanda de tigari. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Botosani au efectuat, joi dimineata, 34 de perchezitii domiciliare in judetele Suceava, Botosani si Neamt( 26 de perchezitii pe raza judetului Botosani, sapte pe raza judetului Suceava si una in judetul Neamt). Actiunea a vizat persoane banuite de colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia. 12 persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului Judetean de Politie Botosani, pentru audieri. La actiuni au participat si politisti din Suceava si Neamt, jandarmi si politisti de frontiera. In urma perchezitiilor, au fost constatate 25 de infractiuni prevazute de Codul Vamal, fiind ridicate, in vederea confiscarii, 109.720 tigarete, in valoare de peste 65.000 de lei, de diferite marci, de provenienta Republica Moldova, Ucraina si Duty Free.Din cercetarile a reiesit ca persoanele implicate ar fi procurat, detinut si comercializat ilegal peste 420.000 de astfel de tigarete, introduse in tara prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal, cauzand bugetului de stat un prejudiciu estimat la 252.000 de lei.