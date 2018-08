Perchezitii in zona Radauti la hoti din locuinte. Patru persoane au fost retinute

Perchezittii domiciliare in zona Radauti si in localitatea Stefanesti, judetul Botosani la hoti din locuinte. Patru persoane au fost retinute. In noaptea de 3 spre 4 august, persoane neidentificate au patruns in locuintele a doua persoane din municipiul Radauti de unde au furat mai multe bunuri. In urma administrarii materialului probator in cauza, s-a stabilit ca un tanar banuit ca a participat la comiterea furturilor are niste bunuri de vanzare depozitate in piata auto din Radauti. Politistii din cadrul Sectiei nr.4 Politie Rurala Galanesti au fost sesizati prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca un barbat din comuna Fratautii Vechi, este agresat fizic de persoane necunoscute. Victima a declarat faptul ca in dimineata zilei de 11 august, in jurul orei 05.00, in timp ce se afla acasa, a auzit zgomote prin curtea imobilului si a observat faptul ca persoane necunoscute incercau sa deschida usile de acces in imobil, motiv pentru care a iesit in curte sa vada ce se intampla. Acolo, barbatul a observat doi indivizi, care au sarit gardul imobilului si au fugit spre un autoturism ce se afla parcat la aproximativ 50 metri fata de imobil. Acesta i-a urmarit pe cei doi, moment in care acestia l-au lovit. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de "tentativa la infractiunea de furt calificat" si "lovirea sau alte violente".

In urma probatoriului administrat s-a stabilit ca doi dintre tinerii care au savarsit furturile din noaptea de 3 spre 4 august sunt cele doua persoane care au patruns in curtea locuintei cu intentia de a sustrage bunuri, si care au fost surprinse de proprietar.

In data de 22 august, in jurul orei 03.00, persoane neidentificate au patruns fara drept intr-o locuinta din comuna Satu Mare, de unde au furat suma de 100 euro, 379 lei si alte bunuri. Autorii au fost prinsi de proprietara casei, care l-a vazut pe unul hoti in dormitorul locuintei. Cei doi hoti au fugit.

Vineri, in baza planului de actiune privind combaterea si prevenirea furturilor din locuinta al Biroului de Investigatii Criminale Radauti, a fost identificat pe raza localitatii Sucevita, un autoturism in care se aflau un tanar de 20 ani din localitatea Stefanesti, judetul Botosani, in calitate de conducator auto, un alt tanar de 18 ani si un adolescent de 17 ani, ambii din municipiul Radauti precum si un alt tanar de 18 ani cu domiciliul in localitatea Stefanesti. Cu ocazia examinarii autoturismului au fost identificate mai multe bunuri ce corespundeau descrierii celor furate in ultima perioada de la diverse parti vatamate. S-a solicitat si obtinut de la Judecatoria Radauti emiterea a sase autorizatii de perchezitii la locuintele suspectilor de pe raza municipiului Radauti si a localitatii Stefanesti. Politistii au pus in executare autorizatiile de perchezitie emise, ocazie cu care au fost ridicate mai multe de bunuri in vederea continuarii cercetarilor.In baza probatoriului administrat si sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti s-a dispus retinerea celor patru tineri pentru o perioada de 24 de ore, acestia fiind incarcerati in arestul IPJ Suceava. Cei patru suspecti urmeaza a fi prezentati instantei de judecata cu propuneri procedurale, fiind continuate cercetarile pentru stabilirea intregii activitati infractionale, gradului de participatie a fiecarui autor, dar si in vederea recuperarii prejudiciilor.