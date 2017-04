Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala la comercianti de extensii de par din Suceava FOTO

Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de peste 1.300.000 de euro.

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, ai Directiei Operatiuni Speciale si procurorii D.I.I.C.O.T. - S.T. Targu Mures au efectuat, miercuri, 40 de perchezitii domiciliare, la persoane banuite de constituirea unui grup infractional organizat si evaziune fiscala, pe raza judetelor Mures, Suceava, Constanta, Arges, Iasi, Ilfov si in municipiul Bucuresti. Din cercetari a reiesit ca mai multe persoane, actionand in numele si interesul societatilor/PFA-urilor ce desfasoara in principal activitati de comercializare a extensiilor de par, s-ar fi constituit intr-un grup infractional organizat. Actionand in numele sau in interesul societatilor comerciale/PFA-urilor, ar fi ascuns in mod repetat sursa taxabila cu ocazia efectuarii importurilor(fie prin declararea unei cantitati mai redusa de marfa decat cea importata, fie prin declararea unei valori mai reduse a marfii importate decat valoarea reala) in scopul sustragerii de la plata taxelor vamale si a taxei pe valoare adaugata.Marfa importata ar fi fost comercializata fara evidentierea in actele contabile si in alte documente legale ale persoanelor juridice a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor astfel realizate.Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este de peste 1.300.000 de euro. In urma perchezitiilor domiciliare, au fost ridicati 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elvetieni si 17.000 de lei, precum si 17 telefoane mobile, 8 laptopuri, trei calculatoare, 11 stickuri de memorie, patru hard-diskuri externe, o tableta si un card de memorie.La actiune au participat si politisti din cadrul B.C.C.O. Cluj-Napoca, B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Constanta, B.C.C.O. Bucuresti, B.C.C.O. Pitesti, B.C.C.O. Iasi, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti si I.P.J. Mures.Activitatile s-au desfasurat cu sprijinul Politiei de Frontiera Romane - Centrul de Supraveghere si Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi Bucuresti-Otopeni, al jandarmilor si al inspectorilor antifrauda.