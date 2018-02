Perchezitii la Radauti. Un barbat a fost retinut de politisti dupa ce a inselat o firma din judetul Timis

Barbatul de 38 de ani din municipiul Radauti urmeaza sa fie prezentat Judecatoriei Radauti cu propunere de arestare preventiva.

Perchezitii in Radauti, intr-un dosar de inselaciune. Miercuri, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniti de lucratorii I.J.J. Suceava, au pus in executare mai multe mandate de perchezitie domiciliara emise de Judecatoria Radauti intr-un dosar penal de inselaciune, in care este cercetat un barbat de 38 de ani din municipiul Radauti. Potrivit anchetatorilor, barbatul in perioada 17- 27 ianuarie a indus in eroare o societate comerciala din judetul Timis, prezentandu-se sub o identitate falsa si folosind o stampila falsa, ocazie cu care, a preluat materiale de constructii in valoare de 165.640,15 lei, fara sa achite ulterior produsele. Cu ocazia perchezitiilor domiciliare, politistii au identificat si ridicat mai multe telefoane mobile, o stampila, precum si diverse inscrisuri care pot servi ca mijloace de proba pentru documentarea intregii activitati infractionale a persoanelor implicate, fata de doua dintre acestea, fiind dispusa punerea in miscare actiunii penale. Totodata, s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore a barbatului de 38 de ani din municipiul Radauti, ce a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, in cursul zilei joi, sa fie prezentat Judecatoriei Radauti cu propunere de arestare preventiva.