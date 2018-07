In urma perchezitiilor au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, aproape 268.000 de tigari de provenienta extracomunitara, 19 autoturisme, 63.660 lei, peste 10.000 de euro, peste 200 de telefoane mobile si cartele SIM, utilizate in activitatea infractionala. Valoarea totala a bunurilor ridicate de politisti este de peste 683.000 lei.

Perchezitii la Sectorul Politiei de Frontiera Brodina. Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Suceava au efectuat, luni, 38 de perchezitii, 37 in judetul Suceava si una in Bucuresti. Perchezitiile au vizat atat persoane implicate in contrabanda cu tigari de provenienta extracomunitara cat si trei politisti de frontiera care au sprijinit activitatea gruparii infractionale, una dintre perchezitii efectuandu-se la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina. In urma perchezitiilor au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, aproape 268.000 de tigari de provenienta extracomunitara, 19 autoturisme, 63.660 lei, peste 10.000 de euro, peste 200 de telefoane mobile si cartele SIM, utilizate in activitatea infractionala. Valoarea totala a bunurilor ridicate de politisti este de peste 683.000 lei. In baza mandatelor de aducere emise, 11 suspecti au fost condusi la sediul unitatii de parchet in vederea audierilor si a dispunerii masurilor legale, zece dintre persoanele in cauza fiind retinute pentru 24 de ore, urmand a fi prezentate instantei de judecata, in cursul zilei de marti, cu propunere de arestare preventiva.Cercetarile sunt continuate de politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava, sub coordonarea procurorilor din cadrul D.I.I.C.O.T.-S.T. Suceava, in vederea documentarii intregii activitati infractionale, identificarii si tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor.