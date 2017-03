Perchezitii la Sucevita si Bilca. Politistii au confiscat patru arme letale si zeci de elemente de munitie GALERIE FOTO

Unul dintre suspecti a fost retinut pentru 24 de ore.

Perchezitii la Sucevita si Bilca. In perioada 08 - 11 martie, politistii Serviciului Arme, Explozivi Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au desfasurat cea mai ampla actiune din acest an in vederea identificarii si tragerii la raspundere penala acelor care nu respecta legislatia in domeniu. Au fost executate doua perchezitii domiciliare, o persoana fiind retinuta si introdusa in arestul IPJ Suceava, fata de un alt barbat dispunandu-se masura controlului judiciar. Au fost confiscate patru arme letale, zeci de elemente de munitie, arme albe, accesorii. Sambata, in baza mandatului emis de Judecatoria Radauti, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Suceava, sprijiniti de luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava au efectuat o perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat de 45 de ani, din comuna Sucevita, ocazie cu care, au fost identificate doua arme letale, confectionate artizanal, cu tevi originale, ambele cu lunete originale, 37 cartuse de diverse calibre, zece dispozitive de prindere a lunetei, alte doua lunete, precum si mai multe piese de arma, ce au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor", barbatul de 45 de ani fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti pentru stabilirea masurilor legale ce se impun. De asemenea, in cadrul actiunii, politistii au obtinut date si informatii cu privire la faptul ca un barbat de 67 ani si fiul sau de 32 ani, ambii din comuna Bilca, detin ilegal la domiciliu doua arme letale, respectiv o arma de vanatoare si un pistol cu glont, pentru care intentioneaza sa achizitioneze munitie. In urma probatoriului administrat in cauza, judecatorul de drepturi si libertati de la Judecatoria Radauti, a emis un mandat de perchezitie domiciliara, la locuinta celor doi. Mandatul a fost pus in executare in data de 8 martie si politistii au descins la domiciliul celor doi, unde, in bucataria locuintei au identificat cele doua arme care erau incarcate cu cartus pe teava, la momentul in care au fost gasite. In cauza a fost intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor".Procurorul de caz a opinat pentru cercetarea in stare de libertate a barbatilor si aplicarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 zile.Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii tuturor persoanelor implicate si tragerea la raspundere penala a acestora. "Politistii atrag atentia cu privire la respectarea legislatiei dar si cu privire la pericolele detinerii ilegale ale unor astfel de arme letale, mai ales in conditiile in care unele au fost identificate cu glont pe teava in locuinte in care se aflau copii putand oricand provoca tragedii", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.