Un tanar de 16 ani a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca vineri sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in vederea luarii unei masuri preventive.

Perchezitii la Vicovu de Sus pentru prinderea a doi frati care furau tot ce prindeau. In data de 26 ianuarie, politistii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus au reusit sa gaseasca un motoscuter furat din curtea locuintei unui barbat din orasul Vicovu de Sus. A fost constituita o echipa investigativa care a demarat cercetarile in vederea identificarii autorilor faptei. In urma activitatilor investigative si de cercetare penala efectuate au fost identificate cele doua persoane care au furat scuterul, un tanar de 16 ani si fratele acestuia, ambii domiciliati in orasul Vicovu de Sus. Joi, cu sprijinul unei grupe din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul I.P.J. Suceava, s-a efectuat perchezitia domiciliara la imobilul celor doi. Cu ocazia desfasurarii perchezitiei au fost identificate mai multe bunuri, respectiv boxe audio de diferite dimensiuni si marci, un subwofer audio, o bicicleta, trei drujbe, un polizor unghiular, un prelungitor tip rola, un DVD player, acestea fiind ridicate pentru continuarea cercetarilor. In continuare, avand indicii ca o cantitate din palinca furata in noaptea de 24 spre 25 ianuarie din anexa unei locuinte a fost depozitata intr-o casa de pe aceeasi strada, in timpul efectuarii perchezitiei, s-a solicitat procurorului de caz extinderea perchezitiei domiciliare si la acest imobil. Cu aceasta ocazie, in podul imobilului respectiv au fost identificate mai multe recipiente din material plastic in interiorul carora se aflau aproximativ 40 litri de palinca. Cu ocazia verificarilor efectuate s-a stabilit ca o parte din bunurile identificate, provin din mai multe furturi cu autor necunoscut, inregistrate la nivelul acestei subunitati de politie. In continuare urmeaza a fi efectuate cercetari in vederea probarii intregii activitati infractionale a celor doi si dupa caz luarea unor masuri preventive. Fata de tanarul de 16 ani s-a dispus masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore, urmand ca vineri acesta sa fie prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in vederea luarii unei masuri preventive. Acesta a fost depus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al I.P.J. Suceava.