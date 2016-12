Perchezitii la contrabandisti de tigari si alcool, in municipiul Campulung Moldovenesc

Bunurile, in valoare de circa 13.000 lei, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, cei doi localnici fiind cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.

Perchezitii la contrabandisti de tigari si alcool. In baza mandatului emis de Judecatoria municipiului Campulung Moldovenesc intr-un dosar penal aflat in lucru, echipe de politisti, sprijiniti de luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava, au efectuat, joi dimineata, patru perchezitii domiciliare pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, la persoane implicate in traficul ilicit de tigari si alcool de contrabanda. Astfel la locuintele unui barbat de 65 de ani si a unei femei de 36 de ani, ambii localnici, au fost gasite 1.080 pachete cu tigari de provenienta ucraineana si duty free, precum si 65 litri de alcool fara timbre fiscale, bunuri pentru care, cei doi nu detineau documente legale. Bunurile, in valoare de circa 13.000 lei, au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, cei doi localnici fiind cercetati sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.