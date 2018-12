Perchezitii la domiciliul unor suspecti de furturi. Doua persoane au fost retinute de politisti

Doua persoane au fost retinute de politisti in urma unor perchezitii. Miercuri, in urma continuarii cercetarilor in cauza privind furtul comis in perioada 01-02 septembrie de autori necunoscuti, din locuinta unui barbat de 53 de ani din comuna Dorna Candrenilor, prejudiciul fiind de circa 56.000 lei, politistii Sectiei 15 Politie Rurala Vatra Dornei si ai Biroului Investigatii Criminale Vatra Dornei au pus in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara, emise de Judecatoria Vatra Dornei. Astfel, au fost facute perchezitii la locuintele a doi suspecti, un barbat de 32 de ani, din municipiul Vatra Dornei si unul de 29 ani, din comuna Dorna Candrenilor.

"Urmare a perchezitiilor si activitatilor investigative si de cercetare penala, s-a reusit probarea activitatii infractionale a celor doi suspecti. Acestia au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind incarcerati in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca joi sa fie prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Vatra Dornei, pentru stabilirea unor masuri preventive", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.