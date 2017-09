Perchezitii la doua grupari infractionale specializate in evaziune fiscala si spalare de bani VIDEO

Prejudiciul total cauzat prin intermediul circuitului artificial conceput pentru a crea aparenta deducerii legale de T.V.A. si diminuarea masei impozabile a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi facut obiectul infractiunii de spalarea banilor depaseste 29.000.000 de lei. In cauza se efectueaza cercetari fata de 105 suspecti.

Perchezitii la grupari infractionale specializate in evaziune fiscala si spalare de bani. In cauza se efectueaza cercetari fata de 105 suspecti. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti au efectuat, miercuri dimineata, de 23 de perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Suceava, Ialomita, Vrancea, Constanta si Harghita, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea a doua grupuri infractionale organizate specializate in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 -2016 suspectii au constituit un grup infractional organizat, profilat pe comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, care au actionat cu precadere in domeniul constructiilor civile si industriale. S-a retinut ca membrii grupului controlau mai multe societati comerciale cu un comportament fiscal inadecvat, tip "fantoma", care aveau sediile sociale declarate la diverse cabinete de avocatura, in baza unor contracte de asistenta juridica incheiate pe perioada determinata.Persoanele juridice aveau, in calitate de asociati si administratori de drept, pur formal, persoane cu o situatie materiala precara, fara pregatirea necesara desfasurarii de activitati comerciale si care acceptau sa dobandeasca aceste calitati in schimbul unor sume modice de bani. Astfel, membrii grupului infractional organizat, creau premisa deducerii in mod ilegal a TVA-ului aferent de catre beneficiarii asa-ziselor prestari de servicii, contribuind totodata la diminuarea, in mod ilegal, a bazei de impozitare, cu consecinta reducerii impozitului pe profit. In fapt, lucrarile de constructii sau serviciile de publicitate inscrise in facturi fie nu erau efectuate, fie erau efectuate de catre beneficiarii facturilor in regie proprie sau "la negru", circuitul artificial descris mai sus fiind creat doar pentru a se sustrage de la plata taxei pe valoare adaugata si diminuarii bazei de impozitare, cu implicatii directe asupra modului de stabilire a impozitului pe profit. Infractiunile de evaziune fiscala si spalare a banilor au fost comise in forma continuata intrucat suspectii, la intervale repetate de timp, in baza unei rezolutii infractionale unice, au inregistrat in contabilitate facturi fiscale pentru activitati comerciale fictive, disimuland totodata, odata cu efectuarea platilor, adevarata natura a circulatiei si implicit a proprietatii finale a banilor achitati in acest sens, cunoscand ca sumele respective provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala. Astfel, circuitul financiar nu se oprea decat aparent la momentul alimentarii contului asa-zisului prestator de servicii. Dupa alimentare, sumele achitate pentru prestari de servicii fictive erau retrase in numerar, iar banii negrii astfel rezultati erau returnati, dupa retinerea unui comision negociat anterior, platitorului initial(aparentul beneficiar al lucrarilor). Scopul urmarit de faptuitori era acela ca beneficiarul final al banilor, care in cauza coincide cu platitorul, sa nu poata fi descoperit prin simpla examinare a documentelor contabile ale societatilor comerciale si ale extraselor de cont, in eventualitatea efectuarii unui control fiscal. Cercetarile efectuate in cauza au evidentiat faptul ca separat de cele cinci societati comerciale tip "fantoma" controlate de membrii gruparii au existat si alte societati pe care acestia le-au infiintat, care au avut acelasi statut si care au fost folosite in activitatea infractionala. Prejudiciul total cauzat prin intermediul circuitului artificial conceput pentru a crea aparenta deducerii legale de T.V.A. si diminuarea masei impozabile a fost estimat la 20.238.000 de lei, iar valoarea sumei care ar fi facut obiectul infractiunii de spalarea banilor depaseste 29.000.000 de lei. In urma perchezitiilor, au fost ridicati 480.000 de lei, 120.000 de euro si 2.700 de dolari, asupra carora se vor institui masuri asiguratorii, in vederea recuperarii prejudiciului.In cauza se efectueaza cercetari fata de un numar de 105 suspecti. La actiune au participat si politisti de combatere a criminalitatii organizate Bucuresti, Suceava, Constanta, Harghita, Vrancea, precum si jandarmi.