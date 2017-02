Perchezitii la falsificatori de carduri bancare

Desi procurarea dispozitivelor de skimming si coordonarea activitatilor infractionale avea loc pe teritoriul Romaniei, efectiv montarea skimmerelor in scopul copierii datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor bancare avea loc in strainatate in tari precum Olanda, Norvegia, iar retragerile frauduloase de numerar aveau loc in tari precum Filipine si Coreea de Sud.

Procurorii din cadrul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava si politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Informatice din cadrul B.C.C.O. Suceava, beneficiind de suportul tehnic de specialitate al Brigazii Operatiuni Speciale Suceava, au documentat in perioada 2013-2016 activitatea mai multor persoane cu domiciliul pe raza judetelor Suceava, Botosani si Mures, implicate in desfasurarea de activitati infractionale in domeniul criminalitatii informatice, respectiv confectionarea dispozitivelor de obtinere a datelor de pe cardurile bancare, montarea acestor dispozitive la ATM-uri pentru a fi citite datele de pe banda magnetica a cardurilor, clonarea acestora si efectuarea de retrageri frauduloase de numerar cu carduri blank. Desi procurarea dispozitivelor de skimming si coordonarea activitatilor infractionale avea loc pe teritoriul Romaniei, efectiv montarea skimmerelor in scopul copierii datelor de pe benzile magnetice ale cardurilor bancare avea loc in strainatate in tari precum Olanda, Norvegia, iar retragerile frauduloase de numerar aveau loc in tari precum Filipine si Coreea de Sud. Pentru completarea materialului probator, joi dimineata, lucratori din cadrul B.C.C.O. Suceava, cu sprijinul unor lucratori din cadrul B.C.C.O. Mures, S.C.C.O. Botosani, I.P.J. Suceava, I.P.J. Botosani si I.P.J. Mures, au desfasurat o actiune operativa, ocazie cu care au fost efectuate trei perchezitii domiciliare, au fost puse in executare cinci mandate de aducere si au fost citate alte cinci persoane pentru a fi audiate in calitate de martori. Pana in acest moment, politistii au identificat si ridicat de la locatiile in care suspectii locuiesc, trei laptop-uri, un telefon mobil, trei cartele SIM, un card de memorie, un card bancar, doua stick-uri si un dispozitiv artizanal prevazut cu o minicamera video. Activitatile de cercetare penala sunt continuate in vederea stabilirii intregii activitati infractionale, identificarii si tragerii la raspundere penala a tuturor participantilor.