Perchezitii la firme care comercializau produse cosmetice contrafacute

Descinderi ale mascatilor in mai multe locatii din judetele Suceava, Botosani si Ilfov. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare, instrumentat sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani. Perchezitiile au avut loc la sediile si punctele de lucru ale unor agenti economici, precum si la locuintele unor persoane fizice.Cu ocazia activitatilor specifice desfasurate au fost identificate si ridicate in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Penala, in vederea continuarii cercetarilor, cantitatea de 355 de recipiente cu parfum si peste 6.720 de produse cosmetice purtand insemnele si denumirile unor marci inregistrate si cu privire la care existau indicii ca sunt contrafacute.De asemenea, la locatiile vizate, politistii au mai identificat telefoane mobile si inscrisuri, aceastea fiind ridicate in vederea continuarii cercetarilor.

Valoarea de comercializare a produselor confiscate a fost estimata la suma de 49.500 de lei.

In cauza se continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de punerea in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare, pentru documentarea intregii activitati infractionale si recuperarea prejudiciului, persoanele implicate fiind cercetate in stare de libertate.La activitate au participat si politisti din cadrul IPJ Suceava si IPJ Ilfov, precum si jandarmi din cadrul IJJ Botosani.