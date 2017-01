Perchezitii la o stana din comuna Frumosu

Politistii au gasit la stana respectiva ovine furate in valoare de peste 25.000 de lei.

Perchezitii la o stana din comuna Furmosu. Politistii Sectiei nr. 14 Politie Rurala Vama au fost sesizati de un barbat de 48 ani, din comuna Paltinoasa, despre faptul ca persoane necunoscute au patruns in incinta stanii de oi pe care o avea amplasata pe raza comunei Paltinoasa, in locul numit "Lunca Moldovei", de unde au furat 14 oi si patru berbeci in valoare de circa 25000 lei, animale care ii apartineau. Din verificari a reiesit ca ovinele au fost furate la inceputul lunii septembrie, timp in care proprietarul era plecat din localitate, la stana ramanand doar un cioban. Proprietarul a reclamat tardiv furtul, preferand sa faca o serie de verificari pe cont propriu.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt calificat", demarand verificari in intreaga zona dar si in judetele invecinate. Sambata, 21 ianuarie, in urma continuarii cercetarilor, in urma culegerii de date si informatii si a activitatilor investigative desfasurate, in baza mandatului de perchezitie domiciliara emis de Judecatoria Gura Humorului, politistii din cadrul Posturilor de politie Paltinoasa si Capu Campului, au efectuat o perchezitie la stana unui barbat de 57 de ani din comuna Frumosu, suspect de comiterea furtului. Cu ocazia perchezitiei, politistii au surprins-o pe sotia suspectului conducand in graba animalele inspre o zona impadurita din spatele locuintei, la o distanta de aproximativ 200 metri de domiciliu.Oile si berbecii au fost recunoscute de partea vatamata, fiind restituite pe baza de dovada. Cercetarile continua de agentii Postului de politie Paltinoasa sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dosarul penal urmand sa fie solutionat procedural.Cercetarile sunt continuate pentru probarea intregii activitati infractionale.