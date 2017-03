In urma perchezitiilor au fost ridicate, pentru cercetari, bunuri in valoare de aproximativ 11.000 lei.

Perchezitii la un tanar din Vama. Tanarul de 23 de ani este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice, lovire sau alte violente si amenintare, fapte comise in perioada 8-13 martie, pe raza comunei Frumosu. Astfel, marti, in baza mandatului emis de Judecatoria C-lung Moldovenesc, politistii Sectiei 14 Politie Rurala Vama, sprijiniti de politistii Sectiei 11 Politie Rurala Pojorata, ai Politiei municipiului C-lung Moldovenesc si ai Serviciului pentru Actiuni Speciale au efectuat patru perchezitii la domiciliul suspectului si punctele de lucru ale societatii administrate de tatal sau, ocazie cu care, la sediul punctului de lucru din satul Frumosu, au fost identificate obiecte metalice artizanale similare cu cele folosite la comiterea faptelor de distrugere a cauciucurilor mijloacelor auto apartinand unor societati comerciale ce exploateaza material lemnos, iar la domiciliul suspectului si la sediul punctului de lucru din comuna Vama, au fost identificate 522 pachete cu tigari, fara banderole de accizare si 476 litri de substanta lichida cu miros de alcool, in peturi de 1 si 5 litri, fara etichete si banderole de accizare, bunuri in valoare de aproximativ 11.000 lei, care au fost ridicate pentru cercetari. In cauza, s-a dispus extinderea cercetarilor sub aspectul comiterii infractiunii de "contrabanda" si fata de o femeie de 47 de ani, din comuna Vama. Cercetarile continua in acest caz.