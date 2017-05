Perchezitii pe raza comunei Sucevita. Politistii au confiscat o arma cu aer comprimat

Un adolescent de 16 a fost retinut pentru 24 de ore.

Perchezitii pe raza comunei Sucevita. Miercuri, in baza mandatelor emise de Judecatoria Radauti, in cauza privind furturile comise pe raza comunei Sucevita in perioada 24- 26 aprilie, de un minor de 16 ani din localitate, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Marginea au efectuat patru perchezitii domiciliare pe raza comunei Sucevita, sat Voievodeasa. In urma perchezitiilor efectuate in locuinta unui barbat de 56 de ani au fost descoperite si ridicate 18 pachete cu tigari, de provenienta ucraineana, in valoare de 180 lei, bunuri despre care, barbatul a declarat ca le-a achizitionat din Piata municipiului Radauti. De asemenea, au fost ridicate mai multe bunuri si obiecte cu valoare probatorie in cauza. Cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la locuinta unui alt localnic, politistii au identificat o arma neletala cu aer comprimat, avand seria de identificare polizata. Fiul proprietarului imobilului, un minor de 17 ani, a declarat faptul ca, arma i-a fost data de fratii sai, in urma cu aproximativ doi ani, inainte ca acestia sa plece in Germania.In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca, minorul de 17 ani nu detine permis de port arma, motiv pentru care, oamenii legii s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si al munitiilor". In ceea ce priveste activitatea infractionala a minorului de 16 ani, in baza probatoriului administrat s-a confirmat savarsirea infractiunilor de "furt calificat"(cinci acte materiale), "distrugere" , "tentativa la furt calificat", "furt", fapte comise in perioada ianuarie-aprilie. In cauza s-a dispus retinerea pentru 24 de ore, a suspectului de 16 ani, care a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, joi, sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, pentru stabilirea unor masuri preventive.