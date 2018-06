Perchezitii pe raza judetului Suceava. Trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore

Cercetarile continua sub coordonarea procurorului de caz, cu privire la savarsirea infractiunii de contrabanda.

Perchezitii pe raza judetului Suceava. Trei persoane au fost retinute pentru 24 ore. Politisti din cadrul I.P.J Suceava - S.I.C.E - Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, au efectuat marti cinci perchezitii domiciliare si o verificare economica pe raza judetului Suceava, fiind vizate mai multe persoane specializate in traficul cu tigarete de provenienta extracomunitara. In urma acestor activitati, de la 5 locatii au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, 3880 pachete tigarete, de diferite marci, produse in Ucraina si Duty Free, 105 litri alcool si bauturi alcoolice, trei telefoane mobile si alte mijloace de proba( inscrisuri, s.a.), pentru o parte din acestea urmand a fi dispuse masuri asiguratorii. Un barbat de 54 de ani, din comuna Veresti, o femeie de 51 de ani, din comuna Bosanci si un barbat de 54 de ani, din comuna Bosanci, au fost condusi la sediul I.P.J. Suceava pentru audieri. Ulterior au fost emise ordonante de retinere pentru 24 de ore pentru cele trei persoane, urmand ca miercuri sa fie prezentate procurorului de caz in vederea dispunerii unor masuri preventive. Cercetarile continua sub coordonarea procurorului de caz, cu privire la savarsirea infractiunii de "contrabanda".