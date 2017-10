Perchezitii pentru prinderea unor hoti din locuinte, pe raza judetului Suceava

O femeie de 28 de ani a fost retinuta pentru 24 de ore.

In ultimele doua zile politistii au intensificat activitatile investigative si de cercetare penala in mai multe cauze de furt, efectand perchezitii si recuperand o mare parte din bunurile furate. In urma continuarii cercetarilor in cauzele privind furturile din locuinte comise pe raza comunei Putna, in noaptea de 4 spre 5 septembrie, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, sprijiniti de echipe din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus si luptatori ai Serviciului pentru Actiuni Speciale Suceava, au pus in executare autorizatiile de perchezitie emise de Judecatoria Radauti la domiciliile unor adolescenti de 16 si 17 ani, ambii din orasul Vicovu de Sus. In urma perchezitiilor oamenii legii au fost identificat mai multe bunuri: doua motoferastraie, sase camasi cu motive traditionale si patru telefoane mobile. Baiatul de 16 ani a fost identificat la domiciliu, fiind audiat cu privire la provenienta bunurilor. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii activitatii infractionale a celor doi minori si solutionarea procedurala a cauzelor. Miercuri, s-au continuat cercetarile privind la furtul comis in data de 08 august din locuinta unei femei de 51 de ani, din municipiul Suceava. In urma activitatilor specifice desfasurate de politistii BIC, autorii furtului au fost identificati ca fiind trei tineri cu varste cuprinse intre 16 si 28 de ani, toti din municipiul Suceava. O mare parte din bunurile sustrase, respectiv televizorul si sistemul audio, au fost recuperate si predate persoanei vatamate. Fata de o femeie de 28 de ani s-a dispus retinerea pentru o perioada de 24 ore, aceasta fiind depusa in CRAP al IPJ Suceava. Prejudiciul a fost estimat la suma de 1.500 lei, recuperat in mare parte. Tot miercuri s-au continuat cercetarile privind la furtul comis in data de 10 octombrie din locuinta unui barbat de 39 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc. Cu ocazia efectuarii de activitati investigative, s-a stabilit faptul ca autorul furtului este un adolescent de 16 ani, din comuna Fundu Moldovei, persoana de la care a fost ridicata tableta sustrasa. In urma discutiilor purtate cu procurorul de caz, s-a stabilit faptul ca adolescentul urmeaza a fi cercetat in stare de libertate, urmand a fi propusa luarea uneia dintre masurile educative. Cercetarile vor fi continuate de politistii din cadrul BIC Campulung Moldovenesc privind infractiunea de "furt calificat".