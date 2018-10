Pericol de explozie pe o strada din Radauti dupa ce un Dorel a intrat cu excavatorul intr-o teava de gaz metan

Dorel constructorul era sa provoace o explozie, la Radauti, dupa ce a lovit cu excavatorul o conducta de gaz metan. S-a intamplat luni, pe strada Caramidariei. Muncitori din cadrul SC Cosadel SA efectuau lucrari de excavare si nivelare pe in zona, iar in dreptul imobilului cu nr. 16 au atins si avariat o conducta de gaz metan ce apartine SC Nord Gaz SRL.

La fata locului a fost identificat muncitorul ce manevra excavatorul, in persoana lui Chiran Vasile, de 51 de ani, din comuna Voitinel.Conducatorul lucrarii a oprit activitatea iar la fata locului au ajuns politisti dar si un echipaj de interventie din cadrul SC Nord Gaz, care a remediat in final defectiunea. Zona a fost izolata si asta pentru a se evita o tragie din cauza scurgerilor de gaz. In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere din culpa, Dorel alegandu-se cu dosar penal.